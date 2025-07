Visite guidée sur les traces de la Suisse Mulhouse

Visite guidée sur les traces de la Suisse

Il y a 500 ans, Mulhouse s’alliait aux cantons suisses. De nos jours encore, les décors de certains bâtiments portent la trace de cette histoire commune. L’Hôtel de Ville, avec sa magnifique salle du Conseil, vous la racontera. Vous vous laisserez ensuite conter la réunion de Mulhouse à la France, qui suscita des réactions lisibles sur la place du même nom.

500 years ago, Mulhouse joined the Swiss cantons. Even today, the decorations of certain buildings bear the traces of this common history. The Town Hall, with its magnificent Council Chamber, will tell you all about it. You will then be told about the reunion of Mulhouse with France, which gave rise to reactions that can be read on the square of the same name.

Vor 500 Jahren verbündete sich Mulhouse mit den Schweizer Kantonen. Noch heute tragen die Verzierungen einiger Gebäude die Spuren dieser gemeinsamen Geschichte. Das Rathaus mit seinem wunderschönen Ratssaal wird sie Ihnen erzählen. Anschließend lassen Sie sich von der Vereinigung von Mulhouse mit Frankreich erzählen, die auf dem gleichnamigen Platz lesbare Reaktionen hervorrief.

500 anni fa, Mulhouse si unì ai cantoni svizzeri. Ancora oggi, le decorazioni di alcuni edifici portano le tracce di questa storia comune. Il Municipio, con la sua magnifica Sala del Consiglio, vi racconterà tutto. Vi verrà poi raccontata la riunione di Mulhouse con la Francia, che ha dato origine alle reazioni che si possono leggere sull’omonima piazza.

Hace 500 años, Mulhouse se unió a los cantones suizos. Incluso hoy en día, la decoración de algunos edificios lleva las huellas de esta historia común. El Ayuntamiento, con su magnífico salón de plenos, te lo contará todo. A continuación, se le hablará de la reunión de Mulhouse con Francia, que dio lugar a las reacciones que se pueden leer en la plaza del mismo nombre.

