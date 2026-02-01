Visite guidée Sur les traces des peintres au Portrieux Ancienne mairie Saint-Quay-Portrieux
Visite guidée Sur les traces des peintres au Portrieux Ancienne mairie Saint-Quay-Portrieux vendredi 13 février 2026.
Ancienne mairie 20 quai de la République Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-13 10:30:00
fin : 2026-03-06 12:00:00
2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
Avec Florence, replongez dans le passé du Portrieux au temps des peintres impressionnistes. Entre peinture et tradition maritime du 19e siècle, une découverte historique et privilégiée. Uniquement sur réservation à l’Office de tourisme, départ assuré à partir de 4 adultes.
En cas de météo défavorable, l’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler la visite. .
