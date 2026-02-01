Visite guidée Sur les traces des peintres de Quimperlé Près de la Poste Quimperlé

Visite guidée Sur les traces des peintres de Quimperlé

Près de la Poste Place Charles de Gaulle Quimperlé Finistère

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

2026-02-17

Les paysages entre basse et haute ville, et les scènes de la vie quotidienne à Quimperlé inspirent les peintres dès le milieu du XIXème siècle. Venez arpenter les rues de la ville pour découvrir l’histoire et les œuvres de Maurice Denis, Frits Thaulow et bien d’autres… Vous emprunterez le regard de ces artistes le temps d’une visite.

Sur réservation. .

