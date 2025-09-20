Visite guidée : « Sur les traces du baroque à Espalion » Musée Joseph Vaylet et musée du Scaphandre Espalion

Visite guidée : « Sur les traces du baroque à Espalion » Musée Joseph Vaylet et musée du Scaphandre Espalion samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : « Sur les traces du baroque à Espalion » 20 et 21 septembre Musée Joseph Vaylet et musée du Scaphandre Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Sur les traces du baroque à Espalion

Partez pour une visite guidée à la découverte du patrimoine baroque d’Espalion !

Au programme :

Visite commentée de l’exposition « Chroniques d’un bâtiment, métamorphoses de l’église Saint-Jean à Espalion »

Découverte conjointe de deux édifices emblématiques :

la Chapelle des Pénitents,

et l’église paroissiale.

Une plongée dans l’histoire architecturale et spirituelle de la ville, à travers les transformations de ses lieux de culte.

Musée Joseph Vaylet et musée du Scaphandre 38 rue droite, 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie 05 65 44 09 18 http://www.musees.aveyron.fr https://www.facebook.com/musee.scaphandre [{« type »: « email », « value »: « musu00e9e.scaphandre@espalion.fr »}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: « 0756277973 »}] Construite à partir du XVe siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste devint tour à tour une mairie puis un musée en 1974 qui se partage aujourd’hui entre les collections de Joseph-Vaylet et la collection du musée du scaphandre. Joseph Vaylet a rassemblé ces collections en parcourant le pays du Haut Rouergue.

À découvrir : la reconstitution d’un « Ostal Roergas » mêlant objets et ouvrages ethnologiques. La visite du musée du scaphandre vous plongera dans la conquête extraordinaire de l’univers sous-marin avec la présentation d’un scaphandre autonome breveté par trois espalionnais : Benoit Rouquayrol, Auguste et Louis Denayrouze. De Rodez, prendre la D920. C’est au centre ville d’Espalion.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie Espalion