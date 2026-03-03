Visite guidée Sur les traces du blaireau ! Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse

Visite guidée Sur les traces du blaireau !

Thème Sur les traces du blaireau !

Thème Sur les traces du blaireau !

Prenons rendez-vous quand la lumière décline et la forêt change de rythme. Cette balade au crépuscule vous invite à entrer avec discrétion et respect dans les quartiers de ce mammifère emblématique, la blaireautière ! On ne garantit pas une rencontre, mais d’apprendre à lire le territoire puis à détecter sa présence, même invisible.

Horaires 19h30 à 21h30.

A partir de 8 ans.

Tarifs 6€ adulte ; 5€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les 6 ans.

RDV Maison d’accueil de la Réserve.

Réservation obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .

English : Visite guidée Sur les traces du blaireau !

Event organized by the Etang Noir nature reserve in Seignosse Bourg.

Theme: On the trail of the badger!

