Visite guidée Sur les traces du blaireau ! Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse
Visite guidée Sur les traces du blaireau ! Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse mardi 14 avril 2026.
Visite guidée Sur les traces du blaireau !
Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Animation proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg.
Thème Sur les traces du blaireau !
Visite accompagnée proposée par la réserve naturelle de l’Etang noir à Seignosse Bourg.
Thème Sur les traces du blaireau !
Prenons rendez-vous quand la lumière décline et la forêt change de rythme. Cette balade au crépuscule vous invite à entrer avec discrétion et respect dans les quartiers de ce mammifère emblématique, la blaireautière ! On ne garantit pas une rencontre, mais d’apprendre à lire le territoire puis à détecter sa présence, même invisible.
Horaires 19h30 à 21h30.
A partir de 8 ans.
Tarifs 6€ adulte ; 5€ de 6 à 16 ans ; gratuit pour les 6 ans.
RDV Maison d’accueil de la Réserve.
Réservation obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .
Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Sur les traces du blaireau !
Event organized by the Etang Noir nature reserve in Seignosse Bourg.
Theme: On the trail of the badger!
L’événement Visite guidée Sur les traces du blaireau ! Seignosse a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Seignosse