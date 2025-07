Visite guidée sur les traces du patrimoine juif Bouxwiller

Visite guidée sur les traces du patrimoine juif Bouxwiller mercredi 13 août 2025.

Visite guidée sur les traces du patrimoine juif

62a Grand Rue Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13 15:00:00

fin : 2025-08-13 16:30:00

Date(s) :

2025-08-13

Suivez le guide à la découverte du patrimoine juif de Bouxwiller à travers son musée judéo-alsacien installé dans l’ancienne synagogue de la ville et des petits trésors qu’il détient.

Christine Wolf, animatrice du patrimoine à l’Office de Tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre, vous emmène dans les ruelles de la ville sur les traces de cette communauté présente depuis le 14e siècle. Au programme de la visite découverte de la rue des juifs, traces de mezouzoth, inscriptions hébraïques, emplacement du bain rituel, stolperstein (pavés de la mémoire). A l’issue de la visite, les participants pourront, s’ils le souhaitent, visiter le musée Judéo-Alsacien situé dans l’ancienne synagogue de la ville.

Ce site incontournable retrace l’Histoire des communautés juives en Alsace mais aussi les fêtes juives, les étapes de la vie, etc.. Le patrimoine juif n’aura plus de secrets pour vous ! Cette visite dans le musée pourra se faire de manière libre et individuelle, à un tarif préférentiel (5 € au lieu de 7€). 0 .

62a Grand Rue Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Follow the guide to discover the Jewish heritage of Bouxwiller through its Judeo-Alsatian museum installed in the old synagogue of the city and the small treasures it holds.

German :

Folgen Sie dem Führer auf der Entdeckung des jüdischen Erbes von Bouxwiller durch sein jüdisch-alaskanisches Museum, das in der ehemaligen Synagoge der Stadt untergebracht ist, und der kleinen Schätze, die es beherbergt.

Italiano :

Seguite la guida per scoprire il patrimonio ebraico di Bouxwiller attraverso il museo giudeo-alsaziano allestito nell’antica sinagoga della città e i piccoli tesori che custodisce.

Espanol :

Siga al guía para descubrir el patrimonio judío de Bouxwiller a través de su museo judeoalsaciano instalado en la antigua sinagoga de la ciudad y los pequeños tesoros que alberga.

