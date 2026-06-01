Visite guidée sur les traces d’une icône de la chanson des années 30/50, Château de Darney – Musée Damia, Darney

Visite guidée sur les traces d’une icône de la chanson des années 30/50 Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Château de Darney – Musée Damia Vosges

limite 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de Damia, surnommée « la tragédienne de la chanson », à travers une collection unique de tableaux, de photographies et d’objets personnels ayant appartenu à cette icône de la musique.

Château de Darney – Musée Damia 14 rue Stanislas, 88260 Darney Darney 88260 Vosges Grand Est 0617015840 Le musée Damia, installé dans les bâtiments de l’ancien château-mairie de Darney, a été inaugurée le 22 septembre 2018. Ce musée est consacré à la chanteuse des années 30, Marie Louise Damien dite Damia . On y trouve du mobilier, des tableaux, des photos, des affiches ou encore des affaires personnelles qui ont appartenu à la chanteuse.

Marie-Louise Damien, dite Damia ou Maryse Damia, est une chanteuse et actrice française née le 5 décembre 1889 dans le XIIIe arrondissement de Paris et morte le 30 janvier 1978 à La Celle-Saint-Cloud. Réputée pour ses chansons (Les Goélands, Mon matelot, La Mauvaise prière) et rôles tragiques, elle est très célèbre dans les années 1930.

Ses parents étaient originaires des Vosges : son père Nicolas Damien est né à Nonville et sa mère, Marie Joséphine Louise Claude, est née le 28 avril 1858 à Darney. Son grand-père maternel, Louis Claude, était ouvrier en fer, et sa grand-mère maternelle, Marie-Catherine Larcher, était brodeuse. Marie-Louise va souvent en vacances chez ses grands-parents maternels à Darney, où ils possèdent une ferme, avant que ses parents ne s’installent à Paris où son père devient agent de police. Parking. Accès impossible aux personnes à mobilité réduite (escaliers)

Découvrez l’histoire de Damia, surnommée « la tragédienne de la chanson », à travers une collection unique de tableaux, de photographies et d’objets personnels ayant appartenu à cette icône de la musiq…

© Musée Damia