Visite guidée sur l’histoire et la flore du terril Fernand Terril Fernand Wittenheim

Attention – âge minimum : 5 ans. Rendez-vous à l’entrée du site, rue de l’Espérance, devant le collège Joliot-Curie. Durée de la visite : 2 h

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Une visite guidée vous est proposée sur l’histoire et la flore par Martial Schwarzentruber (géomètre et ancien conducteur de travaux des MDPA) et Michel Zindy (conservateur bénévole pour le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace).

Terril Fernand 90 rue des Mines, 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Fernand Anna European Collectivity of Alsace Grand Est 03 89 58 85 10 [{« type »: « link », « value »: « https://www.wittenheim.fr/evenement/les-journees-du-patrimoine/ »}] À la suite de la découverte, en 1904, par Amélie Zurcher, de la potasse à Wittelsheim, village voisin de Wittenheim, les mines du bassin potassique voient le jour à Wittenheim : mine Anna, mine Fernand, mine Théodore et mine Prince Eugène. Le paysage est transformé : chevalements et terrils apparaissent. La mine Fernand comprend deux puits, Est et Ouest, fondés en 1913, qui exploitent des couches de sylvinite situées à 539 et 560 mètres de profondeur. Elle fermera en 1972. Le terril, acquis par la ville, a été confié au Conservatoire des sites alsaciens.

© Conservatoire des Sites Alsaciens