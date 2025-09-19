Visite guidée sur l’île Royale île Royale des Iles du Salut Cayenne

Gratuit pour tous, Point de rendez-vous devant l’Auberge des Îles du Salut

Début : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T16:45:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Profitez d’une visite du plateau de l’Île Royale accompagné d’un guide qualifié pour en apprendre plus sur l’histoire du site.

île Royale des Iles du Salut 97310 Cayenne 97300 Guyane http://fb.me/associationagamis L’île Royale fait partie de l’archipel des îles du Salut, localisé au large de Kourou. Elle abrite les vestiges d’un établissement du bagne. accès par bateau uniquement

Agamis