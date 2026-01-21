Visite guidée surprise Dinan Cap Fréhel Tourisme Dinan

Visite guidée surprise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Chaque semaine, partez vers l’inconnu et laissez-vous surprendre par un nouveau thème de visite ! Suivez le guide à travers les rues de Dinan et explorez un quartier, un monument, une époque ou un sujet mystère … Profitez de ce moment de détente et de culture pour approfondir vos connaissances sur Dinan !

Informations pratiques

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Dinan

La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.

25 personnes max. Pas de minimum de participant pour maintenir la visite.

Se présenter 10 min avant le début de la visite. .

Dinan Cap Fréhel Tourisme 9 rue du château Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 825 95 01 22

English :

L’événement Visite guidée surprise Dinan a été mis à jour le 2026-01-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme