Visite guidée surprise Dinan Cap Fréhel Tourisme Dinan

Dinan Cap Fréhel Tourisme 9 rue du château Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
2026-02-28
Chaque semaine, partez vers l’inconnu et laissez-vous surprendre par un nouveau thème de visite ! Suivez le guide à travers les rues de Dinan et explorez un quartier, un monument, une époque ou un sujet mystère … Profitez de ce moment de détente et de culture pour approfondir vos connaissances sur Dinan !
Informations pratiques
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Dinan
La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.
25 personnes max. Pas de minimum de participant pour maintenir la visite.
Se présenter 10 min avant le début de la visite. .
