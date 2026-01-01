Visite guidée Sylvie Mazereau Exposition Autour de la terre La Loupe
Visite guidée Sylvie Mazereau Exposition Autour de la terre La Loupe dimanche 25 janvier 2026.
Visite guidée Sylvie Mazereau Exposition Autour de la terre
La Loupe Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 15:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Visite guidée dans le cadre de l’exposition Autour de la Terre à La Trésorerie située à La Loupe.
À l’occasion de sa réouverture, La Trésorerie a le plaisir de présenter l’exposition Autour de la Terre . L’exposition réunit dix artistes sculpteurs, céramistes et artisans dont les pratiques se rencontrent autour d’une matière commune l’argile.
L’artiste Sylvie Mazereau vous propose une visite guidée.
Sur inscription. .
La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 31 98 93 contact@eca-latresorerie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour as part of the Around the Earth exhibition at La Trésorerie in La Loupe.
L’événement Visite guidée Sylvie Mazereau Exposition Autour de la terre La Loupe a été mis à jour le 2026-01-13 par OTs DU PERCHE