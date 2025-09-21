VISITE GUIDÉE SYNAGOGUE DELOYE Grande synagogue de Nice Nice

VISITE GUIDÉE SYNAGOGUE DELOYE Grande synagogue de Nice Nice dimanche 21 septembre 2025.

VISITE GUIDÉE SYNAGOGUE DELOYE Dimanche 21 septembre, 14h00 Grande synagogue de Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, des visites commentées de la synagogue DELOYE et de ses vitraux seront proposées.

Grande synagogue de Nice 7 rue Gustave Deloye, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492004190 http://www.nice.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.jecpj-france.com/coted’azur »}] La synagogue antérieure étant devenue trop petite, elle est vendue au bénéfice d’un nouvel édifice financé par un particulier. En 1885, le théâtre de l’opéra comique est démoli et, à sa place, sont reconstruits un immeuble et un temple avec ses dépendances. L’ingénieur Paul Martin signe les relevés et l’architecte Brun en est le décorateur intérieur. L’inauguration a lieu en 1886. La façade principale présente une composition romano-byzantine. Elle est couronnée par les tables de la Loi. A l’intérieur, l’espace central est divisé en hauteur par une galerie soutenue par des piliers cylindriques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’édifice est utilisé comme lieu d’internement avant la déportation.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, des visites commentées de la synagogue DELOYE et de ses vitraux seront proposées.

SYNAGOGUE DE NICE