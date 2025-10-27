Visite guidée « Terdax » RDV Centre Terdax Dax

RDV Centre Terdax 3 allée du Bois de Boulogne Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise Jack (ou d’un casque avec prise Jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

English : Visite guidée « Terdax »

Presentation of the natural resources (thermal water and mud) and thermal treatments (film) then visit of the production center.

German : Visite guidée « Terdax »

Vorstellung der natürlichen Ressourcen (Thermalwasser und -schlamm) und der Thermalbehandlungen (Film), anschließend Besuch des Produktionszentrums.

Italiano :

Presentazione delle risorse naturali (acqua e fango termale) e dei trattamenti termali (film) seguita da una visita al centro di produzione.

Espanol : Visite guidée « Terdax »

Presentación de los recursos naturales (agua termal y barro) y de los tratamientos termales (película), seguida de una visita al centro de producción.

