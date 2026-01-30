Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax

Visite guidée Terdax

RDV Centre Terdax 6 allée du Bois de Boulogne Dax Landes

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

2026-02-23

Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production.

RDV Centre Terdax 6 allée du Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée Terdax

Presentation of the natural resources (thermal water and mud) and thermal treatments (film) then visit of the production center.

