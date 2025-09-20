Visite guidée théâtralisée Château des Matignons Torigny-les-Villes

Durée 1h30, 40 pers. max.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

samedi 20 septembre 2025 :

10h30 : » Sur les pas des Matignon-Grimaldi » (histoire du château des Matignon, exposition sur Jacques III et sur les visites princières)

14h30 – 16h30 : visites théâtralisées du château

20h30 : visite nocturne théâtralisée du château.

dimanche 21 septembre 2025

10h30 : » sur les pas des Matignon-Grimaldi «

14h30 – 16h30 : visites théâtralisées du château.

Château des Matignons 9 rue Robert du Mont, 50160 Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie

Journées européennes du patrimoine 2025

Association culturelle