Visite guidée théâtralisée Château des Matignons Torigny-les-Villes

Visite guidée théâtralisée 20 et 21 septembre Château des Matignons Manche
Durée 1h30, 40 pers. max.
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
samedi 20 septembre 2025 :
10h30 : » Sur les pas des Matignon-Grimaldi » (histoire du château des Matignon, exposition sur Jacques III et sur les visites princières)
14h30 – 16h30 : visites théâtralisées du château
20h30 : visite nocturne théâtralisée du château.
dimanche 21 septembre 2025
10h30 : » sur les pas des Matignon-Grimaldi «
14h30 – 16h30 : visites théâtralisées du château.
Château des Matignons 9 rue Robert du Mont, 50160 Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 23 81 31 »}]
Journées européennes du patrimoine 2025
Association culturelle