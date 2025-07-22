Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier mardi 26 août 2025.

Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche

Place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 19:00:00

fin : 2025-08-26 20:45:00

Date(s) :

2025-08-26

Rdv Office de Tourisme place du 11 Novembre

– 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans.

Venez découvrir la vieille ville et ses trésors et rencontrez des personnages emblématiques et amusants ! .

Place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

English : Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche

German : Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-06-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION