Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier mardi 26 août 2025.

Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche

Place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 19:00:00
fin : 2025-08-26 20:45:00

Date(s) :
2025-08-26

Rdv Office de Tourisme place du 11 Novembre
– 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Venez découvrir la vieille ville et ses trésors et rencontrez des personnages emblématiques et amusants !   .

Place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01  christelle@lons-jura.fr

English : Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche

German : Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-06-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION