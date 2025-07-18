Visite guidée théâtralisée du vieux Lons place du 11 Novembre Lons-le-Saunier

place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-22 10:00:00

fin : 2025-09-05 12:00:00

2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12

Rdv 10h Office de Tourisme place du 11 Novembre

Tarif 5€/pers et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Minimum 3 participants

Laissez vous surprendre par les personnages amusants que vous rencontrerez au fil de la visite de la vieille ville ….Une célèbre princesse surprise à la fin du parcours mais c’est un secret !

Nouveau découverte de l’hôtel de ville et de deux pièces d’apparat. .

place du 11 Novembre Office de tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr

