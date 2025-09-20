Visite guidée théâtralisée : Le discours perdu de la Coulée Verte. Et si c’était plus qu’une simple balade ? Coulée verte Colombes

Visite guidée théâtralisée : Le discours perdu de la Coulée Verte. Et si c’était plus qu’une simple balade ? Coulée verte Colombes samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des comédiens organisent une visite guidée théâtralisée avec un contenu à la fois historique et romancé. Ils abordent l’histoire de la Coulée Verte en déambulation, racontent et jouent avec le public.

Par la compagnie de La Cave à Théâtre

Coulée verte 31 rue de l’Indépendance 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite commentée théâtralisée « Le discours perdu de la Coulée Verte »

Coulée verte / La Cave à Théâtre