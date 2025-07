Visite guidée théâtralisée « Les hommes illustres de l’Abbaye » Rue Guillaume le Conquérant Caen

Visite guidée théâtralisée « Les hommes illustres de l’Abbaye » Rue Guillaume le Conquérant Caen vendredi 1 août 2025.

Visite guidée théâtralisée « Les hommes illustres de l’Abbaye »

Rue Guillaume le Conquérant Abbaye-aux-Hommes Caen Calvados

Début : 2025-08-01 15:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

De Guillaume le Conquérant à Joseph Poirier, en passant par les élèves du lycée Malherbe, découvrez les hommes illustres ayant marqué l’histoire de l’abbaye au fil des siècles.

Bon à savoir le prix de la visite inclut l’exposition temporaire Dans l’Œil du collectionneur. En route vers le futur musée caennais.

Rue Guillaume le Conquérant Abbaye-aux-Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81 abbayeauxhommes@caen.fr

English : Visite guidée théâtralisée « Les hommes illustres de l’Abbaye »

From William the Conqueror to Joseph Poirier, via students from the Lycée Malherbe, discover the illustrious men who have marked the history of the abbey over the centuries.

Good to know: the price of the visit includes the temporary exhibition In the Eye of the Collector. En route to the future museum of Caen.

German : Visite guidée théâtralisée « Les hommes illustres de l’Abbaye »

Von Wilhelm dem Eroberer über Joseph Poirier bis hin zu den Schülern des Malherbe-Gymnasiums: Entdecken Sie die illustren Männer, die die Geschichte der Abtei im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben.

Gut zu wissen: Im Preis für den Besuch ist die Sonderausstellung Dans l’il du collectionneur enthalten. Auf dem Weg zum zukünftigen Museum in Caen.

Italiano :

Da Guglielmo il Conquistatore a Joseph Poirier, passando per gli studenti del Lycée Malherbe, scoprite gli uomini illustri che hanno segnato la storia dell’abbazia nel corso dei secoli.

Da sapere: il prezzo della visita comprende la mostra temporanea Nell’occhio del collezionista. Sulla strada del futuro museo di Caen.

Espanol :

De Guillermo el Conquistador a Joseph Poirier, pasando por los alumnos del Liceo Malherbe, descubra a los hombres ilustres que han marcado la historia de la abadía a lo largo de los siglos.

Conviene saber: el precio de la visita incluye la exposición temporal En el ojo del coleccionista. De camino al futuro museo de Caen.

