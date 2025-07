Visite guidée théâtralisée nocturne Église Saint-Antoine Pondaurat

Visite guidée théâtralisée nocturne

Église Saint-Antoine Place de l’église Pondaurat Gironde

Entre-deux-Mers Tourisme vous invite à vivre un été pas comme les autres à travers une série de visites guidées théâtralisées, immersives et inédites, dans des lieux emblématiques du territoire.Laissez-vous embarquer dans une expérience vivante et familiale, entre récits historiques, émotions et patrimoine. Suivez notre guide costumée et partez découvrir à la tombée de la nuit les secrets de la commanderie Saint-Antoine de Pondaurat. Chaque visite vous transporte dans une époque lointaine avec poésie, humour et authenticité. Une manière originale, conviviale et familiale de découvrir ou redécouvrir les trésors médiévaux de l’Entre-deux-Mers, sous un nouveau jour… ou une nouvelle nuit. .

Église Saint-Antoine Place de l’église Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 13 55

