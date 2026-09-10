Visite guidée, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Visite guidée 19 et 20 septembre Théâtre du Nord Nord

Limité à 35 personnes pour les visites guidées / 70 personnes pour les visites flash

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Visite guidée (1h30) – tous les espaces du théâtre

13h / 16h

jauge : 35 personnes

Visite flash (30 minutes) – passage en Grande salle et Petite salle uniquement

14h30 / 15h30

jauge : 70 personnes

Accessible PMR

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Visite guidée (1h30) – tous les espaces du théâtre

13h30 / 15h / 16h30

jauge : 35 personnes

Visite flash (30 minutes) – passage en Grande salle et Petite salle uniquement

14h / 15h30 / 17h

jauge : 70 personnes

Accessible PMR

Réservation pour les visites guidées et les visites flash sur le site des JEP de la Ville de Lille entre le 2 septembre à 18h et le 18 septembre à 12h : https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine

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ACCESSIBILTE :

2 visites accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ainsi qu’aux personnes en situation de handicap mental et psychique seront proposées :

Samedi 19 septembre à 13h30 : visite Relax, accessible aux personnes en situation de handicap mental et psychique

Samedi 19 septembre à 15h : visite adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes

Réservation pour les 2 visites accessibles uniquement auprès de Marianne Fourquet : mariannefourquet@theatredunord.fr

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Théâtre du Nord Place du Général De Gaulle, Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 https://www.theatredunord.fr https://www.facebook.com/theatredunord;https://www.instagram.com/theatredunordlille/;https://www.linkedin.com/company/theatre-du-nord/?originalSubdomain=fr [{« link »: « https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine »}, {« link »: « mailto:mariannefourquet@theatredunord.fr »}] Le Théâtre du Nord, Centre Dramatique National, dirigé par le metteur en scène David Bobée depuis mars 2021, déploie son activité sur trois villes : Lille, Tourcoing et Neuville-en-Ferrain.

À Lille sur la Grand’Place, à Tourcoing dans le quartier du Brun Pain avec L’Idéal, à Neuville-en-Ferrain avec un grand atelier de construction de décors, sans oublier l’École du Nord, l’école professionnelle d’art dramatique installée à Lille, dans le quartier des Bois-Blancs.

À travers des spectacles exigeants, transdisciplinaires et populaires, la programmation du Théâtre du Nord met à l’honneur les textes, tirés du grand répertoire ou écrits par des auteurs et autrices vivant.e.s. Elle est aussi volontairement engagée, paritaire entre les metteurs et metteuses en scène et ouverte à la diversité.

Le Théâtre du Nord développe ses activités principales de diffusion et de production de spectacles sur le territoire régional, national et international, tout en s’attachant à rendre les œuvres accessibles au public le plus large et diversifié possible en portant une attention particulière aux publics fragilisés et éloignés de la culture. Métro (ligne1) : station Rihour

Gare Lille Flandres à 500m

Parkings : Grand-Place et Nouveau Siècle

En covoiturage avec la plateforme covoiturage-simple

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

©TDN