UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Visite guidée, Théâtre du Nord, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Nord · Lille

Visite guidée, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre du Nord
Adresse
Place du Général De Gaulle, Lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Limité à 35 personnes pour les visites guidées / 70 personnes pour les visites flash

Visite guidée 19 et 20 septembre Théâtre du Nord Nord

Limité à 35 personnes pour les visites guidées / 70 personnes pour les visites flash

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Visite guidée (1h30) – tous les espaces du théâtre
13h / 16h
jauge : 35 personnes

Visite flash (30 minutes) – passage en Grande salle et Petite salle uniquement
14h30 / 15h30
jauge : 70 personnes
Accessible PMR

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Visite guidée (1h30) – tous les espaces du théâtre
13h30 / 15h / 16h30
jauge : 35 personnes

Visite flash (30 minutes) – passage en Grande salle et Petite salle uniquement
14h / 15h30 / 17h
jauge : 70 personnes
Accessible PMR

Réservation pour les visites guidées et les visites flash sur le site des JEP de la Ville de Lille entre le 2 septembre à 18h et le 18 septembre à 12h : https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine

**********************************
ACCESSIBILTE :
2 visites accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ainsi qu’aux personnes en situation de handicap mental et psychique seront proposées :
Samedi 19 septembre à 13h30 : visite Relax, accessible aux personnes en situation de handicap mental et psychique
Samedi 19 septembre à 15h : visite adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes
Réservation pour les 2 visites accessibles uniquement auprès de Marianne Fourquet : mariannefourquet@theatredunord.fr
********************************

Théâtre du Nord Place du Général De Gaulle, Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 https://www.theatredunord.fr https://www.facebook.com/theatredunord;https://www.instagram.com/theatredunordlille/;https://www.linkedin.com/company/theatre-du-nord/?originalSubdomain=fr [{« link »: « https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine »}, {« link »: « mailto:mariannefourquet@theatredunord.fr »}] Le Théâtre du Nord, Centre Dramatique National, dirigé par le metteur en scène David Bobée depuis mars 2021, déploie son activité sur trois villes : Lille, Tourcoing et Neuville-en-Ferrain.

À Lille sur la Grand’Place, à Tourcoing dans le quartier du Brun Pain avec L’Idéal, à Neuville-en-Ferrain avec un grand atelier de construction de décors, sans oublier l’École du Nord, l’école professionnelle d’art dramatique installée à Lille, dans le quartier des Bois-Blancs.

À travers des spectacles exigeants, transdisciplinaires et populaires, la programmation du Théâtre du Nord met à l’honneur les textes, tirés du grand répertoire ou écrits par des auteurs et autrices vivant.e.s. Elle est aussi volontairement engagée, paritaire entre les metteurs et metteuses en scène et ouverte à la diversité.

Le Théâtre du Nord développe ses activités principales de diffusion et de production de spectacles sur le territoire régional, national et international, tout en s’attachant à rendre les œuvres accessibles au public le plus large et diversifié possible en portant une attention particulière aux publics fragilisés et éloignés de la culture. Métro (ligne1) : station Rihour
Gare Lille Flandres à 500m
Parkings : Grand-Place et Nouveau Siècle
En covoiturage avec la plateforme covoiturage-simple
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

©TDN

À voir aussi à Lille (Nord)