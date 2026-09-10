Visite guidée Théâtre Émile Lemaître, Théâtre Émile Lemaître, Pré-en-Pail-Saint-Samson

Informations pratiques

Visite guidée Théâtre Émile Lemaître Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Théâtre Émile Lemaître Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La salle Émile Lemaître est un bijou du patrimoine et a été lauréat du Loto du Patrimoine 2025.

Fermé depuis plus de 30 ans, ce patrimoine est aujourd’hui au coeur des préocupations pour envisager sa restauration.

Ouverture au public en accès libre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Deux visites guidées sont organisées : à 10h30 et à 15h.

Pour plus d’informations vous pouvez retrouver notre théâtre sur la site de la Fondation du Patrimoine via ce lien : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/theatre-emile-lemaitre-a-pre-en-pail-saint-samson/103565

Théâtre Émile Lemaître 7 rue de Caen Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Pré-en-Pail Mayenne Pays de la Loire [{« link »: « https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/theatre-emile-lemaitre-a-pre-en-pail-saint-samson/103565 »}]

La salle Émile Lemaître est un bijou du patrimoine et a été lauréat du Loto du Patrimoine 2025.

© Vincent Ferron