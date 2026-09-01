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AGENDA · Aubagne

Visite guidée thématique Impasse du Colombier Aubagne

samedi 26 septembre 2026 · Impasse du Colombier · Aubagne

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Impasse du Colombier
Adresse
Centre d'art contemporain Les Pénitents Noirs
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aubagne

Visite guidée thématique

Samedi 26 septembre 2026 de 10h30 à 11h30. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Découvrez les œuvres de l’artiste Céline Marin autrement.
À travers une trentaine d’œuvres, Céline Marin met en lumière les liens entre patrimoine, mémoire et transmission. Pour nourrir son travail, elle se rend au cœur de différentes festivités, où les échanges avec les participants, les récits et les traditions locales accompagnent son regard d’artiste. Les œuvres exposées permettent ainsi de découvrir ces célébrations sous l’angle de la création artistique tout en éclairant l’histoire et le folklore qui les accompagnent.   .

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26  chapelle.penitents@aubagne.fr

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English :

Discover the works of artist Céline Marin in a whole new way.

L’événement Visite guidée thématique Aubagne a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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