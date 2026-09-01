Visite guidée thématique Impasse du Colombier Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Visite guidée thématique

Samedi 26 septembre 2026 de 10h30 à 11h30. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez les œuvres de l’artiste Céline Marin autrement.

À travers une trentaine d’œuvres, Céline Marin met en lumière les liens entre patrimoine, mémoire et transmission. Pour nourrir son travail, elle se rend au cœur de différentes festivités, où les échanges avec les participants, les récits et les traditions locales accompagnent son regard d’artiste. Les œuvres exposées permettent ainsi de découvrir ces célébrations sous l’angle de la création artistique tout en éclairant l’histoire et le folklore qui les accompagnent. .

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

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English :

Discover the works of artist Céline Marin in a whole new way.

L’événement Visite guidée thématique Aubagne a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile