Visite guidée thématique Comme des bêtes Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Visite guidée thématique Comme des bêtes

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

2026-01-31

Sources d’alimentation, objets d’étude, outils de travail, accessoires de mode, les animaux ont toujours servi l’humanité. Cette visite propose un aperçu du sujet au musée à travers quelques œuvres choisies. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.

Public ados adultes Durée 1h. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

