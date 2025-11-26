Visite guidée thématique Comme des bêtes Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon
Visite guidée thématique Comme des bêtes
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
2026-01-31
Sources d’alimentation, objets d’étude, outils de travail, accessoires de mode, les animaux ont toujours servi l’humanité. Cette visite propose un aperçu du sujet au musée à travers quelques œuvres choisies. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.
Public ados adultes Durée 1h. .
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
