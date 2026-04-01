Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture La Cluse-et-Mijoux
Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture La Cluse-et-Mijoux dimanche 19 avril 2026.
La Cluse-et-Mijoux
Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Visite thématique Dans les pas de Toussaint Louverture
Toussaint Louverture, esclave devenu général, gouverneur de Saint-Domingue, grand précurseur de l’indépendance d’Haïti, a été enfermé et est mort au Château de Joux le 7 avril 1803. Le temps d’une visite, suivez les grandes étapes de la vie de Toussaint Louverture, partagez son combat pour la libération des esclaves et revivez ses derniers instants au Château de Joux !
À partir de 10 ans, réservation conseillée. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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English : Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture
L’événement Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS