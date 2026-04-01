La Cluse-et-Mijoux

Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Visite thématique Dans les pas de Toussaint Louverture

Toussaint Louverture, esclave devenu général, gouverneur de Saint-Domingue, grand précurseur de l’indépendance d’Haïti, a été enfermé et est mort au Château de Joux le 7 avril 1803. Le temps d’une visite, suivez les grandes étapes de la vie de Toussaint Louverture, partagez son combat pour la libération des esclaves et revivez ses derniers instants au Château de Joux !

À partir de 10 ans, réservation conseillée. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture

L’événement Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS