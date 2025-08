Visite guidée thématique « Gabriel Loppé (1825-1913), peintre voyageur en quête de modernité » Musée des Ursulines Mâcon

Visite guidée thématique « Gabriel Loppé (1825-1913), peintre voyageur en quête de modernité »

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-11-02 16:00:00

2025-09-13 2025-11-02 2025-12-07

Voyageur et alpiniste confirmé, Gabriel Loppé (1825-1913) est à la fois peintre des hauts sommets et photographe des évolutions de son temps. Empreint de modernité, son travail souligne la majesté des Alpes en privilégiant une représentation romantique loin de l’image menaçante de la montagne au début du siècle. La visite guidée est une manière dynamique de découvrir l’essentiel de l’exposition et une invitation au dialogue avec le médiateur culturel. Public ados adultes. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

