Visite guidée thématique « Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs » La Cluse-et-Mijoux
dimanche 27 septembre 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Visite guidée thématique « Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs »
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-18 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-25 2026-10-30 2026-11-01
Partez à la découverte des mystères et récits fantastiques qui peuplent le Haut-Doubs ! Cette visite guidée thématique vous plonge dans l’univers des contes et légendes de la région.
Une visite interactive et immersive, où petits et grands sont invités à écouter, imaginer… et parfois même participer ! Entre histoire locale et folklore merveilleux, laissez-vous emporter par la magie des récits d’autrefois…
Tout public, réservation conseillée par téléphone ou par mail. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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English : Visite guidée thématique « Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs «
L’événement Visite guidée thématique « Il était une fois… Contes et légendes du Haut-Doubs » La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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