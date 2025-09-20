Visite guidée thématique : la construction au Moyen Âge Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue Najac

Visite guidée thématique : la construction au Moyen Âge Samedi 20 septembre, 11h00 Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite guidée – Construire au Moyen Âge

Partez à la découverte des méthodes de construction et des matériaux utilisés à l’époque médiévale lors d’une visite thématique de la Maison du Gouverneur.

À travers observation et expérimentation, mettez-vous dans la peau d’un maître d’œuvre du Moyen Âge et percez les secrets des bâtisseurs.

Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue 1 rue du château, 12270 Najac Najac 12270 La Croix du Couyoul Aveyron Occitanie Située au cœur du bourg castral et offrant une vue remarquable sur la forteresse royale et le paysage urbain, cette vaste demeure médiévale vous invite à découvrir la richesse patrimoniale du Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue.

La scénographie vous propose de parcourir le Causse, le Ségala et les gorges de l’Aveyron. Un jeu de l’oie géant, des maquettes et des objets authentiques, dont un trésor monétaire du XIIIe siècle, vous convient à découvrir l’histoire, l’urbanisme et l’architecture emblématique de ce territoire singulier. Des contes et un parcours sonore vous permettent de voyager dans les temps anciens et de découvrir quels pouvaient être les usages dans cette demeure pendant l’époque médiévale.

Une exposition temporaire en lien avec le patrimoine local complète la visite. L’accès à la Maison du Gouverneur n’est pas possible en voiture. Des parkings sont disponibles à l’extérieur du centre ancien du village.

© Julie Clairand