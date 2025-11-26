Visite guidée thématique La grande illusion Musée des Ursulines Mâcon
Visite guidée thématique La grande illusion Musée des Ursulines Mâcon dimanche 22 février 2026.
Visite guidée thématique La grande illusion
Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 16:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Ouvrez les yeux sur certains matériaux utilisés par les artistes ou artisans pour imiter ou contrefaire les objets d’art et laissez-vous surprendre par leur qualité. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.
Public ados adultes. Durée 1h. .
Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
English : Visite guidée thématique La grande illusion
L’événement Visite guidée thématique La grande illusion Mâcon a été mis à jour le 2025-11-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)