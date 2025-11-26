Visite guidée thématique La grande illusion Musée des Ursulines Mâcon

Visite guidée thématique La grande illusion

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 16:00:00

2026-02-22

Ouvrez les yeux sur certains matériaux utilisés par les artistes ou artisans pour imiter ou contrefaire les objets d’art et laissez-vous surprendre par leur qualité. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.

Public ados adultes. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

