Visite guidée thématique Le faubourg Saint Michel Départ devant la Chapelle Saint-Michel Guérande

Visite guidée thématique Le faubourg Saint Michel

Départ devant la Chapelle Saint-Michel 58-74 Faubourg Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir le faubourg Saint-Michel. Ce quartier a été fondé au Moyen-Âge autour de sa chapelle et a connu une période de prospérité aux 18ème et 19ème siècle. Au cours de la visite, ruelles, maisons bourgeoises et manoirs vous livreront leurs histoires. Sans oublier l’hôpital général et le petit séminaire, qui ont profondément marqué le quartier par leurs évolutions. L’occasion de (re)découvrir Guérande au travers de l’un de ses faubourgs.



Confort de visite

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil roulant.

Départ devant la Chapelle Saint-Michel. .

Départ devant la Chapelle Saint-Michel 58-74 Faubourg Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée thématique Le faubourg Saint Michel Guérande a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT44