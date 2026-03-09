Visite guidée thématique Les Fake news à travers le temps

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Radio, télévision, Internet chacun de ces médias a apporté une nouvelle façon de raconter le monde mais aussi… une nouvelle façon de nous tromper.

Cette visite propose de traverser un siècle de rumeurs, de paniques collectives, de manipulations ou encore de canulars.

Durée 45 minutes

À partir de 10 ans

Réservation conseillée .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée thématique Les Fake news à travers le temps

L’événement Visite guidée thématique Les Fake news à travers le temps Petit-Caux a été mis à jour le 2026-03-09 par Communauté de communes des Falaises du Talou