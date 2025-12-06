Visite guidée thématique VAH Sedan l’église Saint-Charles Borromée Sedan

Visite guidée thématique VAH Sedan l’église Saint-Charles Borromée

En 1593, Henri de La Tour d’Auvergne entreprend la construction d’un temple calviniste. Transformé en églisecatholique à la Révocation de l’Édit de Nantes, l’édifice devient la cathédrale des Ardennes sous la révolution. Retour sur l’histoire de Saint-Charles Borromée.Inscription auprès de la Maison du Patrimoine.

Parvis de l’église Saint-Charles Borromée Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

In 1593, Henri de La Tour d?Auvergne undertook the construction of a Calvinist temple. Transformed into a Catholic church after the Revocation of the Edict of Nantes, the building became the cathedral of the Ardennes during the French Revolution. A look back at the history of Saint-Charles Borromée.

Im Jahr 1593 begann Henri de La Tour d’Auvergne mit dem Bau eines calvinistischen Tempels. Nach der Aufhebung des Edikts von Nantes wurde das Gebäude in eine katholische Kirche umgewandelt und während der Revolution zur Kathedrale der Ardennen. Anmeldung beim Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes).

Nel 1593, Henri de La Tour d’Auvergne intraprese la costruzione di un tempio calvinista. Trasformato in chiesa cattolica dopo la revoca dell’Editto di Nantes, l’edificio divenne la cattedrale delle Ardenne durante la Rivoluzione francese. Uno sguardo alla storia di Saint-Charles Borromée.

En 1593, Henri de La Tour d’Auvergne emprendió la construcción de un templo calvinista. Transformado en iglesia católica tras la revocación del Edicto de Nantes, el edificio se convirtió en la catedral de las Ardenas durante la Revolución Francesa. Un repaso a la historia de Saint-Charles Borromée.

