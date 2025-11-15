Visite guidée thématique VAH Sedan, ville-hôpital pendant la Grande Guerre Sedan

Visite guidée thématique VAH Sedan, ville-hôpital pendant la Grande Guerre

L’occupant a fait de Sedan une véritable ville-hôpital en implantant des lazarets (hôpitaux militaires allemands) dans la plupart des grands bâtiments (casernes, collèges..). Retour sur les conditions de soin des soldats pendant la Grande Guerre dans une ville éloignée du front.Inscription auprès de la Maison du Patrimoine.

The occupying forces turned Sedan into a veritable hospital town by installing lazarets (German military hospitals) in most major buildings (barracks, colleges, etc.). A look back at how soldiers were cared for during the Great War in a town far from the front line.

Die Besatzer machten aus Sedan eine echte Krankenhausstadt , indem sie in den meisten großen Gebäuden (Kasernen, Schulen usw.) Lazarette (deutsche Militärkrankenhäuser) einrichteten. Ein Blick auf die Pflegebedingungen der Soldaten während des Ersten Weltkriegs in einer Stadt, die weit von der Front entfernt ist.

Le forze di occupazione trasformarono Sedan in una vera e propria città ospedale , installando i lazzaretti (ospedali militari tedeschi) nella maggior parte degli edifici principali (caserme, collegi, ecc.). Uno sguardo alle condizioni in cui venivano curati i soldati durante la Grande Guerra in una città lontana dal fronte.

Las fuerzas de ocupación convirtieron Sedán en una auténtica ciudad hospital instalando lazaretos (hospitales militares alemanes) en la mayoría de los edificios importantes (cuarteles, colegios, etc.). Una mirada retrospectiva a las condiciones en las que se atendía a los soldados durante la Gran Guerra en una ciudad alejada del frente.

