Visite guidée Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez

Visite guidée Tissage Moutet

Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

10h30 et 14h30.

Les ateliers des Tissage Moutet à Orthez s’activent autour d’un savoir-faire exceptionnel pour tisser le véritable linge basque ainsi qu’une collection Jacquart alliant design et couleur. Cette 5ème génération aujourd’hui perpétue ce travail surprenant en y ajoutant de nombreuses compositions modernes.

Lors d’un parcours commenté, suivez toutes les étapes de fabrication qui sont réalisées dans l’atelier création, tissage, confection et pliage… .

+33 5 59 69 14 33 contact@tissage-moutet.com

