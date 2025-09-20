Visite guidée «Tombes et caveaux du cimetière de Saint-Pierre, un patrimoine méconnu» cimetière de Saint-Pierre Saint-Pierre

Gratuit mais réservation obligatoire par tél ou par mail

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T08:30:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T08:30:00

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

De l’humble tombe fleurie à l’imposant mausolée en pierre de taille, Suivez notre guide sur les traces des hommes et des femmes qui ont bâti l’histoire de la capitale sudiste. Ce cimetière marin situé autrefois à l’écart de la ville fut créé pour remplacer celui de la Rivière d’Abord devenu trop petit au début du XIXème siècle.

Le cimetière de Saint-Pierre est un cimetière de l'île de La Réunion, département et région d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Il est situé dans le centre-ville de la commune de Saint-Pierre le long du boulevard Hubert-Delisle. Il abrite notamment la tombe de Sitarane

Cliché Pascal Laude