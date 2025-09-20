Visite guidée « Top chrono » Muséoparc d’Alésia Alise-Sainte-Reine

Entrée libre

Début : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites flash de 15 minutes pour tout savoir en un temps record sur les Gaulois et sur Vercingétorix, entre mythe et réalité.

Muséoparc d’Alésia 1 Route des 3 Ormeaux, 21150 Alise-Sainte-Reine, France Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380969623 https://www.alesia.com Les vestiges archéologiques présents sont : les restes du théâtre gallo-romain au Mont-Auxois, les restes de l’ancienne Alésia comprenant : le temple, le monument à trois absides, le monument à double colonnade, le monument à crypte, l’emplacement du forum, les huttes et foyers gaulois Parking gratuit En train : – Gare TGV de Montbard, à 20 minutes (1 h entre Paris et Montbard) – Gare TER des Laumes-Alésia, à 10 minutes à pied du Musée (30 minutes entre Dijon et Venarey-les Laumes) En bus Mobigo : Ligne 122 (Pouilly-en-Auxois <=> Montbard).

