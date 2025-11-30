Visite guidée Toros à Valence RDV à la Maison des têtes Valence

Visite guidée Toros à Valence RDV à la Maison des têtes Valence dimanche 30 novembre 2025.

Visite guidée Toros à Valence

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 14:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Cette visite guidée unique au cœur de Valence rend hommage à Toros, le sculpteur de génie disparu en juillet 2020. Une invitation à découvrir, à travers un récit intime, le talent de cet autodidacte devenu maître dans l’art du métal.

.

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

This unique guided tour of the heart of Valencia pays tribute to Toros, the genius sculptor who passed away in July 2020. An invitation to discover, through an intimate account, the talent of this self-taught artist who became a master in the art of metal.

German :

Diese einzigartige Führung im Herzen von Valencia ist eine Hommage an Toros, den genialen Bildhauer, der im Juli 2020 verstarb. Eine Einladung, das Talent dieses Autodidakten, der zum Meister der Metallkunst wurde, anhand einer intimen Erzählung zu entdecken.

Italiano :

Questa visita guidata unica nel cuore di Valencia rende omaggio a Toros, il geniale scultore scomparso nel luglio 2020. Un invito a scoprire, attraverso un racconto intimo, il talento di questo artista autodidatta che è diventato un maestro nell’arte del metallo.

Espanol :

Esta singular visita guiada por el corazón de Valencia rinde homenaje a Toros, el genial escultor fallecido en julio de 2020. Una invitación a descubrir, a través de un relato íntimo, el talento de este artista autodidacta que se convirtió en un maestro en el arte del metal.

L’événement Visite guidée Toros à Valence Valence a été mis à jour le 2025-09-10 par Valence Romans Tourisme