Visite guidée Toros à Valence RDV à la Maison des têtes Valence

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 14:30:00

2025-11-30

Laissez-vous surprendre par les œuvres de Toros, témoignages de son attachement à Valence et à ses racines arméniennes. À la clé de la visite, une dégustation de douceurs arméniennes au Cpa.

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Let yourself be surprised by Toros’ works, testimony to his attachment to Valence and his Armenian roots. The visit culminates in a tasting of Armenian sweets at the Cpa.

German :

Lassen Sie sich von Toros’ Werken überraschen, die von seiner Verbundenheit mit Valence und seinen armenischen Wurzeln zeugen. Am Ende des Besuchs erwartet Sie eine Verkostung armenischer Süßigkeiten im Cpa.

Italiano :

Lasciatevi sorprendere dalle opere di Toros, testimonianza del suo attaccamento a Valence e delle sue radici armene. Il momento clou della visita è la degustazione di dolci armeni presso il Cpa.

Espanol :

Déjese sorprender por las obras de Toros, prueba de su apego a Valence y a sus raíces armenias. El punto culminante de la visita es una degustación de dulces armenios en el Cpa.

