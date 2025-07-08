Visite guidée Tour de la Cathédrale Esplanade Palais ducal Nevers

Esplanade Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Début : 2025-08-19 18:00:00

fin : 2025-08-26 19:00:00

2025-08-19 2025-08-26 2025-09-02

Visite guidée « Tour de la Cathédrale »

Venez admirer un point de vue exceptionnel de Nevers au sommet de la Tour Bohier ! Préparez vos appareils photo et ne ratez surtout pas ce rendez-vous !

Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers. Durée 1h.

Max 18 personnes. A partir de 12 ans.

Tarifs 8€.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les mardis du 8 juillet au 26 août à 18h et le mardi 2 septembre à 17h.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme.

Billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/

Pas de remboursement. .

Esplanade Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

