Visite guidée Tour de place, Place Carnot Rue Sabatier Nevers

Visite guidée Tour de place, Place Carnot mardi 26 août 2025.

Rue Sabatier Esplanade du Palais ducal Nevers Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Début : 2025-08-26 10:30:00

fin : 2025-08-26 12:00:00

2025-08-26

Visite guidée « Tour de place Place Carnot »

Ensemble, faisons le tour et mettons en lumière l’histoire à travers le temps de cette célèbre place, connue de tou(te)s les Neversois(es) !

Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers. Durée 1h30.

Rendez-vous 8 et 22 juillet et 12 et 26 août à 10h30

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal.

Tarifs pour toutes les visites 8€. De 6 à 11 ans 4€. Max 30 personnes.

Inscription obligatoire au 03 86 68 46 00 / contact@nevers-tourisme.com / billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/

PAS DE REMBOURSEMENT .

Rue Sabatier Esplanade du Palais ducal Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

