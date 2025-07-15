Visite guidée Tour de place, Place de la Résistance Nevers

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Début : 2025-08-19 10:30:00

fin : 2025-08-19 12:00:00

2025-08-19

Découvrez les monuments emblématiques comme la Porte de Paris ou l’Hôtel de France et plongez-vous dans l’atmosphère de la place.

Rendez-vous 15 et 29 juillet et 5 et 19 août à 10h30 Place de la Résistance.

Tarifs pour toutes les visites 8€. De 6 à 11 ans 4€

Inscription obligatoire au 03 86 68 46 00 / contact@nevers-tourisme.com / billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/

Pas de remboursement. .

