Visite Guidée Tours au fil des Quartiers Courteline

Place de la victoire Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Sous l’Ancien Régime, la ville de Tours se développe au fil de l’édification de ses enceintes successives. Au XIXe siècle, avec l’annexion de Saint-Étienne-Extra, la ville confirme son expansion vers le sud.

Les réservations seront faites au préalable auprès de l’OT ou en ligne.

Sous l’Ancien Régime, la ville de Tours se développe au fil de l’édification de ses enceintes successives. Au XIXe siècle, avec l’annexion de Saint-Étienne-Extra, la ville confirme son expansion vers le sud. La seconde moitié du XXe siècle est marquée par la multiplication des grands chantiers urbains qui répondent à un besoin croissant de logements. Enfin, l’annexion des communes de Saint-Symphorien et Sainte-Radegonde, en 1964, permet d’étendre le territoire communal vers le nord.

Les réservations seront faites au préalable auprès de l’OT ou en ligne. Pas de vente sur place. 12 .

Place de la victoire Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the Ancien Régime, the city of Tours grew with the construction of successive city walls. In the 19th century, with the annexation of Saint-Étienne-Extra, the city confirmed its southward expansion.

Reservations must be made in advance at the Tourist Office or online.

L’événement Visite Guidée Tours au fil des Quartiers Courteline Tours a été mis à jour le 2025-07-11 par Tours Val de Loire Tourisme