Visite guidée Tours au fil des Quartiers Paul Bert Tours

Une visite guidée au fil du quartier Paul-Bert, trait d’union avec l’hypercentre tourangeau où l’on retrouve maisons typiques, l’ambiance des bords de Loire, l’incontournable Pont de fil et une histoire singulière.

Sur le chemin du pèlerinage de saint Martin, entre la basilique éponyme et l’abbaye de Marmoutier, l’ancien bourg de Saint-Symphorien est un carrefour routier qui bénéficie au Moyen Age de l’attractivité de la ville de Tours. Son port est source d’une activité économique importante. Le quartier abrite de nombreuses demeures anciennes construites en pans de bois et une remarquable église paroissiale. Au gré des rues, on découvre également de l’habitat creusé dans le coteau calcaire, un aménagement caractéristique des paysages de Touraine.

English :

Under the Ancien Regime, the city of Tours developed with the building of its successive walls. In the 19th century, with the annexation of Saint-Etienne-Extra, the city confirms its expansion towards the south.

German :

Während des Ancien Régime entwickelte sich die Stadt Tours durch den Bau ihrer aufeinanderfolgenden Stadtmauern. Jahrhundert, mit der Annexion von Saint-Étienne-Extra, bestätigte die Stadt ihre Expansion in Richtung Süden.

Italiano :

Sotto l’Ancien Régime, la città di Tours si sviluppò attraverso la costruzione di successive cinte murarie. Nel XIX secolo, con l’annessione di Saint-Étienne-Extra, la città confermò la sua espansione verso sud.

Espanol :

Bajo el Antiguo Régimen, la ciudad de Tours se desarrolló mediante la construcción de sucesivas murallas. En el siglo XIX, con la anexión de Saint-Étienne-Extra, la ciudad confirmó su expansión hacia el sur.

