Visite guidée « Tourville, l’amiral et sa statue » Tourville-sur-Sienne

Visite guidée « Tourville, l’amiral et sa statue » Tourville-sur-Sienne dimanche 20 juillet 2025.

Visite guidée « Tourville, l’amiral et sa statue »

Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 16:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Visite guidée « Tourville, l’amiral et sa statue »

Visite guidée « Tourville, l’amiral et sa statue » .

Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie

English : Visite guidée « Tourville, l’amiral et sa statue »

Tourville, the admiral and his statue » guided tour

German :

Geführter Rundgang « Tourville, der Admiral und seine Statue »

Italiano :

Visita guidata « Tourville, l’ammiraglio e la sua statua

Espanol :

Visita guiada « Tourville, el almirante y su estatua

L’événement Visite guidée « Tourville, l’amiral et sa statue » Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-07-10 par Coutances Tourisme