Visite guidée Tout commence à Touques ! Touques Tourisme Touques 17 juillet 2025 14:30

Calvados

Visite guidée Tout commence à Touques ! Touques Tourisme 2 place Lemercier Touques Calvados

Début : 2025-07-17 14:30:00

fin : 2025-07-17 16:00:00

2025-07-17

2025-08-14

De Charlemagne à aujourd’hui, la ville de Touques a traversé le temps ! Bien avant l‘engouement des stations balnéaires, Touques était le port de la vallée, voyant passer les Vikings, Thomas Becket, les ducs de Normandie et Gustave Flaubert. Remontez le temps aux origines de la ville, de son passé oublié à son patrimoine médiéval toujours présent, qui lui confère aujourd’hui sa renommée de « petite cité de caractère ».

Touques Tourisme 2 place Lemercier

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

English : Visite guidée Tout commence à Touques !

From Charlemagne to today, the town of Touques has travelled through time! Long before the craze for seaside resorts, Touques was the port of the valley, seeing the Vikings, Thomas Becket, the Dukes of Normandy and Gustave Flaubert pass by. Go back in time to the origins of the town, from its forgotten past to its ever-present medieval heritage, which today gives it its reputation as a « small town of character ».

German : Visite guidée Tout commence à Touques !

Von Karl dem Großen bis heute hat die Stadt Touques die Zeit überdauert! Lange vor der Begeisterung für Badeorte war Touques der Hafen des Tals und sah die Wikinger, Thomas Becket, die Herzöge der Normandie und Gustave Flaubert vorbeiziehen. Reisen Sie in der Zeit zurück zu den Ursprüngen der Stadt, von ihrer vergessenen Vergangenheit bis hin zu ihrem noch immer präsenten mittelalterlichen Erbe, das ihr heute den Ruf einer « kleinen Stadt mit Charakter » verleiht.

Italiano :

Da Carlo Magno ai giorni nostri, Touques ha superato la prova del tempo! Molto prima della popolarità delle località balneari, Touques è stata il porto della valle e ha visto passare i Vichinghi, Thomas Becket, i Duchi di Normandia e Gustave Flaubert. Fate un viaggio indietro nel tempo fino alle origini della città, dal suo passato dimenticato al suo duraturo patrimonio medievale, che le ha fatto guadagnare la reputazione di « piccola città di carattere ».

Espanol :

Desde Carlomagno hasta nuestros días, Touques ha resistido el paso del tiempo Mucho antes de que se popularizaran las estaciones balnearias, Touques era el puerto del valle, por el que pasaron los vikingos, Thomas Becket, los duques de Normandía y Gustave Flaubert. Viaje en el tiempo hasta los orígenes de la ciudad, desde su pasado olvidado hasta su perdurable patrimonio medieval, que le ha valido su reputación de « pequeña ciudad con carácter ».

