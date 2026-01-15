Visite guidée Tout sur les conteneurs

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Saviez-vous que derrière chaque conteneur se cache un savoir-faire complexe ? L’entreprise Arnal, experte depuis 1947, vous invite à comprendre les rouages de la gestion et de l’entretien de ces boîtes qui sillonnent les océans.

Différenciez les types de conteneurs, découvrez leurs spécificités et observez les opérations qui garantissent sécurité et traçabilité. Vous parcourrez les parcs à conteneurs pour découvrir leur organisation, leurs équipements et la logistique qui permettent de gérer des centaines d’unités chaque jour. Vous rencontrerez des professionnels passionnés qui partageront leur expertise.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.

À partir de 15 ans.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

