Visite guidée : transformation d’une ancienne scierie en pôle multiservice et microcentrale hydroélectrique, Pôle multiservice et microcentrale hydroélectrique, Foncine-le-Haut

Informations pratiques

Visite guidée : transformation d’une ancienne scierie en pôle multiservice et microcentrale hydroélectrique Samedi 17 octobre, 16h15 Pôle multiservice et microcentrale hydroélectrique Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:15:00+02:00 – 2026-10-17T17:15:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:15:00+02:00 – 2026-10-17T17:15:00+02:00

Ancienne scierie au cœur du village, ce bâtiment a retrouvé une nouvelle vocation en accueillant une médiathèque, un office de tourisme et une école de musique. La réhabilitation a permis de préserver les caractéristiques du site tout en lui offrant de nouveaux usages adaptés aux besoins du territoire.

Restaurée, la roue à aube met en valeur l’histoire industrielle du site tout en contribuant aujourd’hui à la production d’électricité du bâtiment. Un projet qui démontre comment le patrimoine existant peut être réinventé pour répondre aux enjeux contemporains.

Distinguée par une mention « Coup de cœur du jury » lors du palmarès Regards sur l’architecture et l’aménagement du Jura 2024-2025, cette réalisation sera présentée et commentée par les architectes d’AD+ Architectes Designer Associés.

Cette visite s’inscrit dans un parcours de trois réhabilitations jurassiennes récentes. À l’issue de ce parcours, une table ronde animée par Stéphane Écarnot, directeur du CAUE du Jura, prolongera les échanges avec les architectes, avant un moment convivial pour conclure la journée.

Pôle multiservice et microcentrale hydroélectrique 72 Grande Rue, 39460 Foncine-le-Haut Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « documentation@caue39.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0384243036 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.caue39.fr/actualites.php?cle_actualite=1785938046 »}]

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