visite guidée « Trésors cachés de la Basilique » Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 La Basilique de Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les salles, habituellement fermées de la basilique, s’ouvrent exceptionnellement à vous. Une découverte unique des trésors insoupçonnés qu’elle conserve.

La Basilique de Saint-Quentin La Basilique 02100 Saint-Quentin Basilique du XII ème siècle

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de St-Quentin