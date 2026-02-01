Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique Lieu-dit La Véronique Bannalec
Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique Lieu-dit La Véronique Bannalec dimanche 15 février 2026.
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15 16:00:00
2026-02-15
Discrètement exposées à l’attention du visiteur, les sablières sculptées de La Véronique à Bannalec, abritent un éclatant bestiaire imagé. Ces animaux et personnages montrent non seulement le talent des sculpteurs mais aussi leurs facéties, à l’image des audacieuses représentations dans cet édifice.
Lieu-dit La Véronique Chapelle La Véronique Bannalec 29380 Finistère Bretagne
