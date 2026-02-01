Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique Lieu-dit La Véronique Bannalec

Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique

Lieu-dit La Véronique Chapelle La Véronique Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 16:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Discrètement exposées à l’attention du visiteur, les sablières sculptées de La Véronique à Bannalec, abritent un éclatant bestiaire imagé. Ces animaux et personnages montrent non seulement le talent des sculpteurs mais aussi leurs facéties, à l’image des audacieuses représentations dans cet édifice.

Réservation obligatoire. .

Lieu-dit La Véronique Chapelle La Véronique Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Trésors cachés du patrimoine La chapelle La Véronique Bannalec a été mis à jour le 2026-01-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS